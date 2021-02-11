В Челябинске работодатели готовы платить курьерам до 110 тысяч рублей

Особенно ценятся соискатели с личным автомобилем

В пандемию коронавируса курьерская доставка стала очень популярна среди жителей всей России, в связи с этим вырос спрос и на курьеров: еще в декабре прошлого года — в 2,8 раза по сравнению с декабрем 2019 года, а уже в январе этого года — в 4,8 раза. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, зарплаты работодатели предлагают соискателям немаленькие: например, в Челябинске курьер может зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц, и это больше, чем в Москве.

Так, согласно размещенным на сервисе в феврале этого года вакансиям, в Челябинске курьер с личным автомобилем может зарабатывать до 110 тысяч рублей в месяц, пешим курьерам или готовым передвигаться на велосипеде курьерские компании и сервисы доставки готовы платить от 85 до 90 тысяч рублей. Специалистам курьерской службы предлагают от 50 тысяч рублей в месяц и более.

В соседнем Екатеринбурге курьерам с личным автомобилем компании также готовы платить до 110 тысяч рублей в месяц. Пешим курьерам или передвигающимся на велосипеде или ином транспорте — 60 тысяч рублей. Курьерам, работающим с документами, работодатели готовы платить от 30 тысяч рублей, при этом сообщается, что компания готова компенсировать расходы на мобильную связь и проезд.

В Москве курьер, работая на личном автомобиле, может зарабатывать до 100 тысяч рублей. Пешим курьерам готовы платить до 80 тысяч рублей.

Отметим, большинство работодателей предлагают соискателям свободный график работы. Кроме того, доставлять товары можно в пределах одного района.