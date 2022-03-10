В Челябинске рабочее утро началось с восьмибалльных пробок

Затруднено движение в центре города

Сегодня, 10 марта, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» в Челябинске наблюдаются заторы на дорогах. Город стоит в восьмибалльных пробках.

Так, значительно затруднено движение автомобилей на проспекте Ленина, на северо-западе города машины стоят на перекресте улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Наблюдается затор по улице Университетская Набережная в сторону центра.

В Ленинском районе затруднено движение по Копейскому шоссе возле ТРК «Алмаз».

Проблемный участок движения наблюдается и на пересечении Свердловского проспекта с проспектом Победы.

Большая пробка образовалась на автодороге Меридиан в районе улицы Новомеханической.