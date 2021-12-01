В Челябинске «Пятёрочка» помогла бездомным животным

За один день было собрано 410 кг корма, который передадут региональным приютам

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», в преддверии Всемирного дня домашних животных, который прошел 30 ноября, провела благотворительную акцию «Корзина доброты для животных» в магазинах Челябинска.

Всего за один день было собрано 410 кг корма, который передадут трем региональным приютам для животных: «Наш дом», «Кошкин дом» и «Я живой».

Помимо сбора кормов, покупатели смогли познакомиться с питомцами приюта «Наш дом», которые ищут семью. Плакаты с фотографиями животных были размещены в магазинах торговой сети «Пятёрочка».

Кроме того, в 19 магазинах торговой сети в Челябинске установлены стационарные короба для пожертвований, в которые можно положить корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие необходимые предметы. Боксы расположены в помещении магазинов, за кассами. По мере их наполнения волонтеры фонда «Русь» забирают содержимое и передают его в приюты «Наш дом» и «Кошкин дом».

Адреса, где установлены короба:

• г. Челябинск, Калинина ул., 5;

• г. Челябинск, Дзержинского ул., 104в;

• г. Челябинск, Копейское ш., 1;

• г. Челябинск, Дербентская ул., 46;

• г. Челябинск, Ленина ул., 35;

• г. Челябинск, Тухачевского ул., 16, с. 1;

• г. Челябинск, пл. Революции, 1;

• г. Челябинск, Сталеваров ул., 45;

• г. Челябинск, Черкасская ул., 4;

• г. Челябинск, Трашутина ул., 26;

• г. Челябинск, Каслинская ул., 38а;

• г. Челябинск, Разина ул., 4;

• г. Челябинск, Гагарина ул., 2;

• г. Челябинск, Бейвеля ул., 3;

• г. Челябинск, Чичерина ул., д. 40в;

• г. Челябинск, Чайковского ул., 20б;

• г. Челябинск, Богдана Хмельницкого ул., 14;

• г. Челябинск, Артиллерийская ул., 83;

• г. Челябинск, Победы пр-кт, 124.

Торговая сеть «Пятёрочка» входит в X5 Group, ведущую продуктовую розничную компанию России, которая включает в себя также сеть супермаркетов «Перекрёсток» и сеть гипермаркетов «Карусель». На 30 сентября 2021 года в стране работали 17 600 магазинов «Пятёрочка» в 66 регионах РФ.