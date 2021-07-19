В Челябинске пять предприятий временно закроют за несоблюдение антиковидных мер

В ТРК и транспорте города продолжается проверка масочного режима

Представители мэрии Челябинска провели межведомственные рейды на предприятиях города по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проверки составлено пять протоколов. В течение недели власти уже передали в суд материалы о приостановке деятельности четырех предприятий города, а по одному предприятию решение уже принято. Об этом доложил в понедельник, 19 июля, главе города на аппаратном совещании заместитель Игорь Постнов.

Комплексные проверки прошли на восьми предприятиях. О каких компаниях шла речь, заместитель главы не озвучил.

Также Игорь Постнов доложил, что в течение недели комиссии проверили соблюдение масочного режима в 292 торговых точках и составили три административных протокола на посетителей и продавцов.

Вице-мэр добавил, что в администрации города оказывают поддержку в организации передвижных пунктов вакцинации от COVID-19 в торговых центрах. За неделю было привито 370 человек.

Ранее начальник управления транспорта Челябинска проверил соблюдение масочного режима в автобусах.