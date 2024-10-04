В Челябинске пять автобусов изменят маршруты на выходные

Вдоль Копейского шоссе будут менять участок системы канализации

В Челябинске с 5 по 6 октября включительно закроют движение транспорта по улице Энергетиков. На отрезке от Гранитной до Батумской проведут аварийные работы на сетях канализации. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».

Автобусы № 5, 22а, 27, 81 поедут в объезд закрытого участка по улице Гагарина и Копейскому шоссе, а затем будут возвращаться на свои обычные маршруты.

Автобус маршрута № 91 будет направлен по альтернативному пути: поселок Градский Прииск / улица Салавата Юлаева — Машиностроителей — остановка «Энергетиков» (в направлении Новороссийской).