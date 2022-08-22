В Челябинске 25 августа обещают открыть после масштабной реконструкции Ленинградский мост. С этого дня пять автобусных маршрутов изменят схему движения и поедут прямо по проспекту Победы. В администрации города Челябинска рассказали, о каких маршрутах идет речь.
Автобусы N 8, 9, 34, 45, 25с будут следовать прямо по проспекту Победы:
N 8 Мамина — пр. Победы — Кирова — Бр. Кашириных — Ак. Королёва
N 9 Мамина — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Петра Столыпина
N 34 Мехколонна — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Автобусный парк
N 45 Аэропорт — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Автобусный парк
N 25с ДК Строителей — Свердловский пр. — пр. Победы — Сад Ферросад.
В мэрии также сообщили, что открытие движения по Ленинградскому мосту позволит сократить интервал движения на автобусных маршрутах 34, 45, 25с.
Сегодня стало известно, сколько автобусов выйдут на линию с начала учебного года.