В Челябинске пять автобусных маршрутов вернутся на проспект Победы

Открытие Ленинградского моста запланировано на 25 августа

В Челябинске 25 августа обещают открыть после масштабной реконструкции Ленинградский мост. С этого дня пять автобусных маршрутов изменят схему движения и поедут прямо по проспекту Победы. В администрации города Челябинска рассказали, о каких маршрутах идет речь.

Автобусы N 8, 9, 34, 45, 25с будут следовать прямо по проспекту Победы:

N 8 Мамина — пр. Победы — Кирова — Бр. Кашириных — Ак. Королёва

N 9 Мамина — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Петра Столыпина

N 34 Мехколонна — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Автобусный парк

N 45 Аэропорт — пр. Победы — Свердловский пр. — Комсомольский пр. — Автобусный парк

N 25с ДК Строителей — Свердловский пр. — пр. Победы — Сад Ферросад.

В мэрии также сообщили, что открытие движения по Ленинградскому мосту позволит сократить интервал движения на автобусных маршрутах 34, 45, 25с.

Сегодня стало известно, сколько автобусов выйдут на линию с начала учебного года.