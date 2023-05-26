В Челябинске пройдут открытые гонки в пользу онкобольных детей

Принять участие в триатлоне со стрельбой и веревочной трассой может любой желающий

Благотворительное движение «Искорка фонд» набирает команды для участия в благотворительном триатлоне, который пройдет в городском саду имени Пушкина, сообщают организаторы.

Десять команд примут участие в соревнованиях по картингу, стрельбе из винтовки и продемонстрируют смелость и ловкость на веревочной трассе. Деньги, собранные за участие в триатлоне, будут направлены на проект «Дорога жизни» для онкобольных детей. В рамках проекта «Искорка фонд» организует для ребят безопасный проезд от дома до места лечения, оплачивает авиабилеты.

Для участия в триатлоне уже заявились шесть команд. Каждая команда по пять человек, они должны быть совершеннолетними. Цена участия — 20 тысяч рублей с команды.

Турнир состоится в субботу, 3 июня, с 10:00 до 13:00. Заявки на участие принимаются по телефону (351) 233-66-51.