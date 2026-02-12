В Челябинске пройдут финальные мастер‑классы в Доме Деда Мороза ОТВ

Заняться творчеством можно будет 14 и 15 февраля

В Доме Деда Мороза от телеканала ОТВ в предстоящие выходные, 14 и 15 февраля, пройдут заключительные творческие мастер-классы для детей. Юные челябинцы смогут сделать на память сувениры из пластилина и фетра.

В Доме Деда Мороза гости смогут встретить верблюжонка Отвина — талисмана телеканала. Он готов сфотографироваться с ребятами на память и принять участие в креативных уроках. В субботу, 14 февраля, в программе мастер-классов создание праздничной валентинки из фетра, картонной лошадки и разноцветных деревянных домиков. В воскресенье, 15 февраля, юные мастера распишут деревянных лошадей, сделают игрушку из пластилина и объемную 3D-поделку «Волшебный конь», создадут аппликацию «Чудо-варежка» или «Снежный домик».

Три недели юные южноуральцы под руководством опытных наставников мастерили поделки, рисовали открытки и осваивали работу с пластилином. После завершения мастер-классов 15 февраля Дом Деда Мороза закроется до следующего зимнего сезона.

Вход на все мероприятия свободный, участие бесплатное. Возрастное ограничение — 6+.