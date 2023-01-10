В Челябинске пройдут бесплатные мастер‑классы для педагогов в сфере искусств

Благотворительный фонд «Андрюша» открыл регистрацию на большой образовательный форум

28 и 29 января в Челябинске, в отеле RadissonBlu, пройдет II областной Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусств. Его участники смогут посетить бесплатные мастер-классы от федеральных экспертов, сообщает организатор мероприятия — детский благотворительный фонд помощи талантливым детям «Андрюша».

«В прошлом году мы провели первый форум. Его участники признавались, что порой не просто годами, а десятилетиями не имели возможности повышать свое педагогическое мастерство. Мы понимаем, что ожидания от второго форума очень высокие, поэтому обещаем привезти топовых экспертов по разным творческим направлениям», — говорит директор фонда «Андрюша», член Общественной палаты Челябинской области Юлия Жаботинская.

В этом году на форум приедут эксперты в следующих областях:



— «Вокально-музыкальное искусство» (академический, эстрадный, народный вокал):

— «Хореографическое искусство» (классический, современный и народный танец);

— «Актерское мастерство» (режиссура, работа с речью, пластика тела);

— «Изобразительное искусство»;

— «Психологическое сопровождение в творческом воспитании детей».

Среди экспертов, к примеру, заявлены художественный руководитель проекта «Большие и маленькие», педагог по сценическому и современному танцу в ГИТИСе Софья Гайдукова; заслуженная артистка РФ певица Татьяна Шарова; педагог по вокалу команды Полины Гагариной проекта «Голос. Дети» певица Светлана Коротеева; доцент кафедры графики Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Юрий Башкирцев и другие известные личности. Полный список экспертов доступен по этой ссылке.

Напомним, форум получил высокую оценку Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и финансируется с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании Фондом президентских грантов.

Зарегистрироваться на форум можно здесь. Участие в форуме бесплатное. Иногородние педагоги смогут получить скидку на проживание в отеле «Малахит». Для этого нужно заранее связаться с организаторами форума.