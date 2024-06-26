В Челябинске пройдет ярмарка вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Больше всего городу нужны представители рабочих специальностей

В пятницу, 28 июня, в Челябинске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Около 70% всех представленных на ярмарке вакансий относятся к рабочим специальностям, сообщает Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.

В топ наиболее востребованных профессий вошли:

— водитель — 585 вакансий (в том числе нужны 200 водителей троллейбуса и 150 водителей автобуса);

— слесарь-ремонтник — 543 вакансии;

— оператор — 418 (в том числе 108 операторов станков с программным управлением);

— электромонтер — 342 вакансии;

— инженер — 280 вакансий;

— токарь — 221 вакансия;

— электросварщик, электрогазосварщик — 217 вакансий;

— сборщик — 193 вакансии;

— станочник —179 вакансий;

— машинист крана — 171 вакансия;

— слесарь-электромонтажник — 167 вакансий.

«На ярмарке трудоустройства будут предложены вакансии от лучших работодателей Челябинска и Челябинской области. Предложения найдут соискатели различного уровня подготовки. В этом году уровень заработной платы по заявленным вакансиям на ярмарку достигает 170 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Например, зарплату выше 100 тысяч рублей обещают плавильщикам металла и сплавов, токарям, шлифовщикам, электрогазосварщикам, фрезеровщикам, наладчикам станков с программным управлением, водителям троллейбуса и инженерам КИПиА.

Ярмарка пройдет в образовательном комплексе «Смена» (улица Степана Разина, 8) с 10:00 до 14:00 часов.

Также у соискателей будет возможность пройти онлайн-собеседования с работодателями из региона.

С собой нужно захватить трудовую книжку и документ об образовании.