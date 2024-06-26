В пятницу, 28 июня, в Челябинске пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Около 70% всех представленных на ярмарке вакансий относятся к рабочим специальностям, сообщает Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области.
В топ наиболее востребованных профессий вошли:
— водитель — 585 вакансий (в том числе нужны 200 водителей троллейбуса и 150 водителей автобуса);
— слесарь-ремонтник — 543 вакансии;
— оператор — 418 (в том числе 108 операторов станков с программным управлением);
— электромонтер — 342 вакансии;
— инженер — 280 вакансий;
— токарь — 221 вакансия;
— электросварщик, электрогазосварщик — 217 вакансий;
— сборщик — 193 вакансии;
— станочник —179 вакансий;
— машинист крана — 171 вакансия;
— слесарь-электромонтажник — 167 вакансий.
«На ярмарке трудоустройства будут предложены вакансии от лучших работодателей Челябинска и Челябинской области. Предложения найдут соискатели различного уровня подготовки. В этом году уровень заработной платы по заявленным вакансиям на ярмарку достигает 170 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Например, зарплату выше 100 тысяч рублей обещают плавильщикам металла и сплавов, токарям, шлифовщикам, электрогазосварщикам, фрезеровщикам, наладчикам станков с программным управлением, водителям троллейбуса и инженерам КИПиА.
Ярмарка пройдет в образовательном комплексе «Смена» (улица Степана Разина, 8) с 10:00 до 14:00 часов.
Также у соискателей будет возможность пройти онлайн-собеседования с работодателями из региона.
С собой нужно захватить трудовую книжку и документ об образовании.