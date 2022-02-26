В Челябинске пройдет ярмарка вакансий для водителей трамваев и троллейбусов

На работу приглашают и кондукторов

Сегодня, 26 февраля, ООО «Челябинский городской транспорт» проведет отраслевую ярмарку вакансий. Организация приглашает на работу водителей трамваев, троллейбусов и кондукторов, сообщили в телеграм-канале «Челябинский транспорт».

Водителям трамваев обещают заработную плату в размере от 38 тысяч рублей, водителям троллейбусов — от 43 тысяч рублей, кондукторам — от 20 тысяч рублей. Также предусмотрены трудоустройство по ТК РФ; льготное посещение бассейна, сауны, спортзала; льготное питание в корпоративных столовых; досрочный выход на пенсию; бесплатное обучение с выплатой стипендии и бесплатное жилье для иногородних на время обучения.

Ярмарка вакансий состоится сегодня с 11:00 до 14:00 по адресу: улица Первой Пятилетки, 30 (Трамвайное депо № 1). Остановка «Трамвайное депо № 1».

Все вопросы можно задать по телефонам: 778-60-87, 239-94-66.