В среду, 19 ноября, в Челябинске состоится специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.
Более 20 работодателей представят вакансии, а гости ярмарки получат целый спектр услуг в формате одного окна.
Гостей ярмарки ждут:
— собеседования с работодателем;
— профтестирование, тренинги по поиску работы и подготовке к собеседованию;
— консультации по переобучению, а также лекторий «СВОё дело» о том, как начать свой бизнес при господдержке;
— консультации специалистов по мерам господдержки, получению технических средств реабилитации и адаптивной одежды.
Для детей от восьми лет будут организованы мастер-классы и профориентационные игры.
Во время ярмарки личный прием проведет начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.
Ярмарка пройдет 19 ноября с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Челябинск, Университетская Набережная, 123 (помещение Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО).
Вход на ярмарку свободный.