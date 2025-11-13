В Челябинске пройдет ярмарка вакансий для участников СВО и их семей

Посетители смогут пройти собеседование с работодателем и получить консультацию по открытию бизнеса и реабилитации

В среду, 19 ноября, в Челябинске состоится специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

Более 20 работодателей представят вакансии, а гости ярмарки получат целый спектр услуг в формате одного окна.

Гостей ярмарки ждут:

— собеседования с работодателем;

— профтестирование, тренинги по поиску работы и подготовке к собеседованию;

— консультации по переобучению, а также лекторий «СВОё дело» о том, как начать свой бизнес при господдержке;

— консультации специалистов по мерам господдержки, получению технических средств реабилитации и адаптивной одежды.

Для детей от восьми лет будут организованы мастер-классы и профориентационные игры.

Во время ярмарки личный прием проведет начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

Ярмарка пройдет 19 ноября с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Челябинск, Университетская Набережная, 123 (помещение Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО).

Вход на ярмарку свободный.