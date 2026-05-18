В Челябинске пройдет Кубок полпреда президента РФ в УрФО для защитников Отечества

Участие в нем примут более 300 бойцов из шести регионов

В Челябинске пройдут состязания в рамках второго Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе для защитников Отечества.

В столице Южного Урала соберутся более 300 бойцов из шести регионов: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

«Мы получили огромное количество позитивных откликов после проведения первого Кубка. Стало ясно, что такие состязания не просто нужны, а необходимы нашим ребятам, для которых спорт становится прекрасной возможностью для реабилитации, восстановления социальных связей, тесного общения в кругу единомышленников и проявления спортивного и командного духа. Важная составляющая нашего Кубка — это семейные старты, в которых бойцы вместе с детьми и женами покажут свою сплоченность и поддержку», — отметил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

Спортсмены будут состязаться в 14 видах спорта, в том числе и адаптивных: от армрестлинга и стрельбы с применением «электронного оружия» до волейбола сидя.

Инициатор проведения мероприятия — полпред президентра РФ в УрФО Артем Жога. Организаторы турнира — министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, Фонд поддержки спорта региона, а также филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Мероприятие проходит при поддержке губернатора Челябинской области.