В Челябинске пройдет Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала»

В этом году посетить его смогут все желающие

В Челябинске в конгресс-холле «Таганай» 12 и 13 октября пройдет Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала». Участницы смогут пообщаться, обменяться своим опытом и идеями, а также вдохновиться на новые подвиги. Форум пройдет в четвертый раз, но впервые — в открытом формате, сообщили организаторы.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие, регистрация не нужна. За два дня женщины послушают увлекательные лекции, примут участие в мастер-классах, пообщаются с экспертами в разных областях, поделятся своими историями, а также смогут приобрести одежду и аксессуары от южноуральских брендов.

На открытии форума выступят известный психолог Нина Зверева и стилист Екатерина Гершуни. Они расскажут, как найти гармонию в отношениях и полюбить себя, в том числе через одежду. Также участницы форума смогут послушать лекции о воспитании детей, здоровье и карьере.

Кроме того, на площадке форума будут работать интерактивные точки, где можно будет проверить свое здоровье и получить консультацию у врачей. Например, женщины смогут пройти диагностику онкологических патологий, узнать все о вакцинациях, проверить остроту зрения и многое другое.

Все площадки форума будут работать с 10:00 до 20:00. Вход свободный. Более подробно о программе форума можно узнать на официальном сайте.

Организаторы форума: министерство культуры Челябинской области, Фонд социальных культурных и образовательных инициатив 2020 и АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области.

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