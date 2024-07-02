В Челябинске пройдет Всероссийский парад семьи

Он состоится 8 июля

В следующий понедельник, 8 июля, в Челябинске пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, в том числе Всероссийский парад семьи.



Торжественное шествие станет ярким праздником, объединяющим людей вокруг традиционных семейных ценностей.



Основные торжества развернутся в Челябинске на площадке кафедрального собора Рождества Христова.

В 9:00 в крестильном храме собора митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет Божественную литургию. Сразу же после богослужения духовенство Челябинской епархии освятит памятник Петру и Февронии, который был открыт на территории Рождественского сквера 3 июня.



Финальным мероприятием в рамках празднования станет Всероссийский парад семьи.



«Это мероприятие направлено на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей», — отметила сенатор РФ Маргарита Павлова.