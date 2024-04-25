В Челябинске пройдет «Уральский беременный форум»

На нем обсудят подготовку к родам и жизнь после них

В Челябинске в субботу, 27 апреля, пройдет «Уральский беременный форум», на котором женщины в положении и будущие отцы смогут узнать все о психологической подготовке к родительству. На мероприятии выступят различные врачи, консультанты по грудному вскармливанию, преподаватели йоги, психологи, диетологи и другие специалисты.



Форум пройдет на улице Труда, 167. Он начнется в 11:00 и будет идти до 18:00. Для участников организовали лекции на четырех площадках. В первом зале будущие мамы и отцы узнают о протекании беременности и подготовке к родам. Второй зал исключительно женский. Там спикеры расскажут о первом годе жизни малыша.

Третий зал предназначен для будущих отцов. Спикеры-мужчины расскажут о поддержке жены во время беременности и родов, об уходе за ребенком в первый год жизни. А в четвертом зале можно будет узнать о планировании беременности.

Форум пройдет на улице Труда, 167.

Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация по содействию и поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «Союз родителей».