В Челябинске пройдет турнир по футболу в поддержку 13-летнего мальчика с онкологией

Благотворители соберут ему деньги на проезд к месту лечения

Благотворительный турнир по футболу «Добрый мяч» пройдет в субботу, 21 июня в Челябинске. Собранные во время турнира деньги направят на лечение 13-летнего мальчика с онкологией, сообщает пресс-служба благотворительного движения «Искорка Фонд».

Во время январских праздников у Егора Дубовцева из Катав-Ивановска неожиданно отказали ноги. Врачи обнаружили у парня опухоль спинного мозга. Оказалось, что это саркома Юинга. Сейчас Егор проходит лечение, ему приходиться ездить в Челябинск. Такси от дома до клиники по проекту «Дорога жизни» оплачивает «Искорка Фонд». На оплату девяти поездок нужно собрать 176 733 рубля.

«Футбол — командная игра, поэтому спортсмен как никто другой осознает важность поддержки. На соревнования уже заявились 8 организаций города. Мы верим, что это не предел. Приглашаем компании Южного Урала присоединиться к спортивным состязаниям», — обратилась к челябинцам директор Благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Чтобы принять участие в турнире, нужно собрать команду до 10 человек (4+1 на поле и 5 запасных, внести благотворительный взнос 10 000 рублей и пригласить с собой болельщиков.

Игра проходит в два тайма по 12 минут. Бороться за призовые места выходит одна команда из группы. Также в рамках турнира пройдет конкурс по набиванию мяча. Зрителей ждут различные активности. Будет работать благотворительная ярмарка.

Благотворительный турнир проходит в рамках проекта «Солнечные дети», организованного сотрудниками «Сбера» при поддержке фонда «Вклад в будущее», а также ФК «Челябинск».

Соревнования состоятся 21 июня в СК «Арена» (Молодогвардейцев, 7) с 10 до 14 часов.