В Челябинске пройдет тренинг для НКО по эмоциональному выгоранию

Участникам обещают перезагрузку и психологическую поддержку профессионалов

На Южном Урале сотрудникам некоммерческих организаций помогут предотвратить выгорание на работе. Побороть негативные эмоции и усталость от рутинных дел можно на восстановительном тренинге «От выгорания — к новой волне», который пройдет в Челябинске в воскресенье, 24 апреля, сообщает организатор мероприятия АНО «МедиаЦентр».

«Выгорание — системная проблема представителей НКО-сектора. Сотрудники НКО часто берут на себя совмещение обязанностей, работают в дефиците бюджетов, занимаются фандрайзингом — все это приводит к усталости от высокого чувства долга и эмоциональному истощению»,

— объясняют необходимость подобной встречи организаторы.



Мероприятие пройдет в очном формате 24 апреля с 11:00 до 17:00 в Челябинске. Участие в нем бесплатное. Зарегистрироваться на тренинг можно до 20 апреля Мероприятие пройдет в очном формате 24 апреля с 11:00 до 17:00 в Челябинске. Участие в нем бесплатное. Зарегистрироваться на тренинг можно до 20 апреля по этой ссылке.

На семинаре расскажут, как диагностировать у себя процесс выгорания, как его можно предупредить и каким образом выйти из этого состояния. За один день участники тренинга получат качественную психологическую поддержку профессионалов и вместе с наставниками запустят эмоциональную перезагрузку.Тренинг проведут психолог, бизнес-тренер Игорь Клюев и доцент НИУ ВШЭ, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы» Гюзелла Николайшвили.