«Выгорание — системная проблема представителей НКО-сектора. Сотрудники НКО часто берут на себя совмещение обязанностей, работают в дефиците бюджетов, занимаются фандрайзингом — все это приводит к усталости от высокого чувства долга и эмоциональному истощению», — объясняют необходимость подобной встречи организаторы.
На семинаре расскажут, как диагностировать у себя процесс выгорания, как его можно предупредить и каким образом выйти из этого состояния. За один день участники тренинга получат качественную психологическую поддержку профессионалов и вместе с наставниками запустят эмоциональную перезагрузку.
Тренинг проведут психолог, бизнес-тренер Игорь Клюев и доцент НИУ ВШЭ, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы» Гюзелла Николайшвили.
Мероприятие пройдет в очном формате 24 апреля с 11:00 до 17:00 в Челябинске. Участие в нем бесплатное. Зарегистрироваться на тренинг можно до 20 апреля по этой ссылке.