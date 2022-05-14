В Челябинске пройдет традиционный Пасхальный крестный ход

Присоединиться к шествию смогут все желающие

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В это воскресенье, 15 мая, в Челябинске пройдет традиционный общегородской крестный ход, приуроченный к празднику Пасхи Господней. Присоединиться к нему смогут все желающие, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Крестный ход стартует в 11:30 от Свято-Симеоновского кафедрального собора, расположенного по улице Кыштымской, 32. Духовенство и верующие пройдут по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле. Затем на площадке перед храмом митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничный молебен.

«Одной из святынь, с которой пройдут участники крестного хода, будет афонская икона святого великомученика целителя Пантелеимона с мощами»,— уточнили в Челябинской епархии.

На время шествия — а продолжаться оно будет максимум полтора часа — движение по Свердловскому проспекту будет перекрыто.

Жителей и гостей Челябинска, а также клириков Челябинской епархии приглашают присоединиться к крестному ходу.