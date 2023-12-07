В Челябинске пройдет совместный прием омбудсмена, приставов и ГЖИ

Необходимо предварительно записаться

В следующую среду, 13 декабря, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко проведет два приема южноуральцев. Один из них — совместно с ГЖИ, а второй — с судебными приставами, сообщает аппарат омбудсмена.

В 10:00 начнется совместный прием с начальником Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Челябинской области Рашидой Ковалевой.

А в 15:00 — совместный прием с руководителем Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области Юлией Третьяковой.

Оба приема состоятся в Челябинске, на улице Цвиллинга, 51а, офис 116. При себе нужно иметь паспорт и документы, относящиеся к проблеме.

Желающие попасть на прием должны предварительно записаться на прием по телефону 8 (351) 737-15-41. Запись идет ежедневно с 8:30 до 17:30.