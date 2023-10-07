В Челябинске пройдет слабый дождь 7 октября

В некоторых городах области осадки будут умеренными

Сегодня, 7 октября, в Челябинской области пройдут дожди. Синоптики областного Гидрометеоцентра также прогнозируют максимум +17 градусов и порывистый ветер.

В Челябинске в утренние часы будет около +9°C, днем потеплеет до плюс 14—16 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, слабый дождь. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также будет хмуро, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха утром составит около +9°C, в отдельных районах ниже. Днем синоптики обещают повышение до плюс 12—17 градусов. Ветер преимущественно южного направления 3—8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.