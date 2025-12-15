В Челябинске пройдет семинар «Современные формы противодействия идеологии экстремизма»

Участники обменяются опытом и создадут рекомендации для профилактической работы

В Челябинске 16 декабря пройдет семинар «Современные формы противодействия идеологии экстремизма». В нем примут участие федеральные и региональные эксперты из различных сфер, которые обсудят эффективные способы противодействия деструктивным идеологиям.

В ходе пленарного заседания и трех тематических секций участники семинара смогут обменяться опытом и разработать рекомендации по совершенствованию профилактической работы. В первой секции разберут наиболее опасные тренды в социальных сетях и сохранение традиционных ценностей среди молодежи. Во второй секции речь пойдет о том, как меняются экстремистские угрозы в современном мире. В третьей — обсудят ключевые положения новой стратегии государственной национальной политики до 2036 года.