В Челябинске пройдет региональная ярмарка трудоустройства

Вакансии представят более 70 крупных предприятий

В Челябинске 18 апреля состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Какие предприятия примут участие, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе общероссийской федеральной базы вакансий и резюме.

Более 70 крупных челябинских предприятий, среди которых «ЧТЗ-Уралтрак», «Синара», «ЧМК», «НПО Электромашина», автозавод «Урал», представят вакансии для соискателей.

Мероприятие пройдет на трех площадках. В отеле «Малахит» HR-специалисты разных компаний проведут экспресс-собеседования для соискателей, также будут доступны консультации юристов и карьерных консультантов.

Выпускники смогут узнать о самых востребованных направлениях подготовки и наметить перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.

Особое внимание на мероприятии уделят поддержке участников СВО и их родных. Они смогут получить консультации о мерах социальной поддержки, помощь в поиске работы или записаться на обучение. Для семей с детьми участников СВО специалисты службы занятости проведут профориентационные игры в интерактивной зоне и тренинг «Карьера в кругу семьи».

В образовательном комплексе «Смена» школьники смогут пройти профориентационное тестирование и получить помощь в выборе будущей профессии.

А в Штабе общественной поддержки будет организован круглый стол для работодателей, посвященный трудоустройству участников СВО и членов их семей.

Соискателям рекомендуется взять с собой трудовую книжку и документ об образовании. Студенты смогут принять участие в тренингах по поиску работы и подготовке к собеседованиям.

Возрастное ограничение: 12+