В Челябинске пройдет пятый фестиваль талантов «Рожденная побеждать»

В этом году он посвящен любви и семье

В понедельник, 27 мая, в челябинском ресторане «Нор Баязет» пройдет традиционный фестиваль талантов «Рожденная побеждать». В этом году он проводится под девизом «Мир семьи — мир любви», сообщают организаторы.

Участницами фестиваля станут женщины с инвалидностью, а также женщины из семей участников СВО. Творческая площадка дает им возможность продемонстрировать свои таланты, проявить организаторские способности и выразить свои эмоции, чувства.

В качестве зрителей на фестиваль приглашены представители власти, а также общественных организаций. Организаторы рассчитывают создать яркое позитивное шоу.