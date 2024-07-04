В Челябинске пройдет Парад семей 8 июля

Колонна проследует по проспекту Ленина в парк Гагарина

В День семьи, любви и верности в Челябинске во второй раз пройдет Парад семей. Как рассказали в мэрии, все желающие смогут пройтись по проспекту Ленина до парка Гагарина и показать свою дружную и большую команду.

Шествие стартует в 18:30 от памятника Курчатову. После в парке Гагарина состоится праздничный концерт и награждение многодетных семей и супругов, отметивших золотую свадьбу.

На время парада с 18 до 19 часов для машин закроют пешеходный переход от памятника Курчатову на проспект Ленина, парковку возле ЮУрГУ и пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк.