В Челябинске начинается открытый экологический форум

Одной из главных тем станет сохранение водных объектов

Челябинск стал площадкой для IV Открытого форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов. Это масштабное мероприятие собрало экспертов, представителей власти, бизнеса и общественности для обсуждения насущных экологических проблем и поиска путей их решения.

Форум охватывает широкий спектр тем, объединенных общей целью — улучшение экологической ситуации в регионе и стране. Одна из ключевых тем — охрана атмосферного воздуха. Участники обсудят проблемы загрязнения, эффективность реализации таких федеральных проектов, как «Чистый воздух», и внедрение современных технологий мониторинга и контроля, включая актуальный вопрос квотирования выбросов.

Вторая важная тема — управление водными ресурсами. Форум посвящен сохранению биоразнообразия водных экосистем, практикам восстановления и охраны рек и озер, а также острым проблемам, связанным с бессточными водоемами Южного Урала.

Не останется без внимания и вопрос управления отходами и перехода к экономике замкнутого цикла. Эксперты обсудят современные методы обращения с отходами, способы минимизации затрат на их утилизацию и переработку, а также перспективы внедрения принципов замкнутого цикла в различных отраслях промышленности.

Форум также затронет вопросы природопользования, очистных технологий и «зеленых» инноваций. Участники познакомятся с новейшими разработками в области очистки воды и воздуха, природоохранными технологиями и экологически чистыми решениями.

Важное место в программе занимают темы экологического образования, просвещения и волонтерства. Будут обсуждаться пути повышения экологической культуры населения, роль гражданского общества в реализации экологических инициатив, а также перспективы развития экологического туризма. Не останется без внимания и тема устойчивого развития городских территорий, с акцентом на экологически ответственное градостроительство.

В рамках форума запланированы пленарные заседания, круглые столы, специализированные семинары, а также выставка современных экологических технологий. Ожидается участие представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих ученых, специалистов и представителей бизнеса. Мероприятие будет транслироваться онлайн на сайте 1obl.tv (18+).