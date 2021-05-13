В Челябинске пройдет бесплатный семинар по уходу за больными с деменцией

Горожан научат ухаживать за стариками и поддерживать их интеллект

В старости у людей снижается интеллект. Когда этот процесс становится необратимым, медики говорят о деменции, или слабоумии. Такие люди нуждаются в особой заботе. В чем она заключается, горожанам расскажут на бесплатном семинаре, который организует некоммерческая организация «Человек напротив».

«Мы приглашаем на семинар родственников пожилых людей, соцработников и всех, кто хочет узнать о деменции больше. Мы расскажем о стадиях болезни Альцгеймера, о других видах деменции, о современных препаратах, средствах ухода, о взаимодействии с государством по вопросам оформления инвалидности, опекунства, недееспособности и многое другое», — говорит директор АНО «Человек напротив» Татьяна Кузнецова.

В качестве спикеров на семинар приглашены врач-геронтопсихиатр, учредитель Фонда Альцрус Мария Гантман и президент Фонда Альцрус Александра Щеткина.

Семинар будет очным. Он пройдет в субботу, 15 мая, на улице Енисейской, 6. Для регистрации нужно пройти по ссылке или позвонить по телефону +7 (904) 802-17-18.

Кстати, с этого года в Челябинске при поддержке гранта губернатора области работает Центр профилактики деменции для пожилых людей. Инициатором проекта также является автономная некоммерческая организация «Человек напротив». На занятиях Центра пенсионеры учатся правильному питанию, решают интеллектуальные задачи, выполняют пальчиковую и дыхательную гимнастику, несложные физические упражнения, проверяют здоровье.

В середине мая стартуют занятия новой группы для людей 55+. Встречи будут проводиться по средам утром в течение месяца в районе Ленинградского моста. Записаться можно по телефону +7 (904) 802-17-18.