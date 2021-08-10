В Челябинске пройдет «Неделя сбора батареек»

Горожане смогут бесплатно сдать элементы питания для дальнейшей безопасной утилизации

С 10 по 16 августа в Челябинске пройдет «Неделя сбора батареек». Горожане смогут бесплатно и без вреда для окружающей среды сдать не только отработанные батарейки, но и аккумуляторы, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

«Контейнер для сбора батареек установлен на парковке гипермаркета „Лента“ на улице Братьев Кашириных, 75. Любой желающий может бесплатно и в любом количестве сдать отработанные батарейки любых типов и производителей, а также различные аккумуляторные батареи (кроме свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов с маркировкой SLA), старые мобильные телефоны, планшеты и прочую мобильную электронику»,— сообщают представители мэрии.

После того, как батарейки будут собраны, их раздробят, чтобы добыть тяжелые металлы, которые опасны для окружающей среды, и основные вещества, которые могут быть использованы повторно. Остальное безопасно утилизируют.

В прошлом году организаторы собрали рекордные 87 тонн батареек. В этом году они намереваются побить свой рекорд и собрать не менее 100 тонн батареек. Помочь им в этом могут челябинцы, заботящиеся об окружающей среде.