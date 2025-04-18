В Челябинске пройдет молодежный форум «На ТЫ с IT»

Он соберет экспертов, родителей, педагогов и школьников

На следующей неделе, 23 и 24 апреля, в Челябинске пройдет Международный молодежный форум «На ТЫ с IT», сообщает пресс-служба правительства региона.

Грандиозное событие объединит молодежь, педагогов, родителей и IT-специалистов. Для молодежи пройдут мастер-классы по разработке MVP-продукта, созданию вертикальных клипов, импровизации в цифре, созданию симуляторов, видеоигр, а также встречи с экспертами IT-сферы, битва блогеров, тест-драйв IT-профессий и кибервечеринка.

Родителям расскажут, как построить траекторию IT-профобучения ребенка.

Для педагогов состоится финал конкурса «Лучший учитель информатики» и мастер-классы по ИИ, практика по подготовке к урокам с использованием новых технологий и созданию собственного чат-бота.

IT-специалисты смогут обменяться опытом.



Организаторами выступают Минцифры Челябинской области, Центр развития цифровых технологий, Минобр Челябинской области при поддержке Минцифры России и правительства Челябинской области.