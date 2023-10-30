В Челябинске пройдет мокрый снег

Осадки сохранятся и на остальной территории региона

Сегодня, 30 октября, в Челябинской области прогнозируют снег, местами с дождем. На дорогах будет скользко. В отдельных районах утром синоптики областного Гидрометеоцентра обещают туманы.

В Челябинске утром будет около −1°С, днем температура существенно не поднимется — будет около 0°С. Ветер северо-западного направления от 4 до 9 метров в секунду. Облачно с прояснением и мокрый снег.

В Челябинской области сегодня пройдет не только снег, но и местами дождь. В отдельных районах возможен гололед. Также синоптики предупредили о слабых метелях и туманах. Утром столбики термометров покажут около +1°С, местами ниже. Днем температура будет колебаться от −3 до +2°С, в южных районах потеплеет до +5°С. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно западного направления 4 — 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.