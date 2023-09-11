В Челябинске пройдет межрегиональная агровыставка УрФО

Уральские сельхозтоваропроизводители смогут наладить связи и обсудить актуальные проблемы отрасли

С 27 по 29 сентября в Челябинске состоится XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Распоряжение о проведении этого мероприятия подписал губернатор Алексей Текслер. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, агровыставку проводят для развития кооперационных связей между уральскими регионами, а также для популяризации местной продукции среди населения. Мероприятие пройдет в конгресс-холле «Таганай» на улице Труда.

В проекте деловой программы говорится, что в первый день пройдет дегустационный конкурс качества представленной продукции, а на открытии ожидаются высокие гости из ЗСО и правительства региона. Возглавил оргкомитет агровыставки заместитель губернатора Сергей Сушков, курирующий сельскохозяйственную отрасль. На открытии продемонстрируют современную технику, достижения предприятий АПК Южного Урала, а также у всех желающих будет возможность купить что-то из продуктов на ярмарке «АГРО-2023», которая развернется на парковке «Таганая».

Ожидается, что в пленарных дискуссиях и открытых диалогах примет участие советник министра сельского хозяйства РФ Андрей Сухарев. На торгово-закупочной сессии пройдут переговоры аграриев и представителей предприятий пищевой и перерабатывающей индустрии с менеджментом крупнейших ритейлеров страны.

Кроме того, организаторы планируют провести форум по технологическому суверенитету АПК, обучающие семинары, практические кейс-сессии и научно-практическую конференцию. В последний день работы выставки подведут ее итоги.