Международный фестиваль иностранных студентов «Арт-движение» пройдет 16 мая в концертном зале Челябинского Государственного института культуры. На фестивале свое творческое мастерство покажут русские и иностранные студенты. Сообщает пресс-служба вуза.
В рамках фестиваля выступят студенты из Анголы, Китая, Вьетнама, Замбии, Таджикистана, Казахстана, Камеруна, Монголии, Гвинеи, которые обучаются по программе «Русский язык как иностранный». Русские студенты споют песни на иностранных языках.
Организаторы фестиваля получили заявки от ведущих вузов Челябинской области.
«В каждом из этих учебных заведений весь апрель шел активный репетиционный процесс, участники тренировались произносить сложные русские слова и учили вокальные партии», — рассказывают организаторы.
Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда гражданских инициатив Южного Урала.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Общество Происшествия Культура Экономика Образование Спорт Фоторепортаж В ритме новостей Ко Дню Победы
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Победители: Время — Ч Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Прими меня таким Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов