Международный фестиваль иностранных студентов «Арт-движение» пройдет 16 мая в концертном зале Челябинского Государственного института культуры. На фестивале свое творческое мастерство покажут русские и иностранные студенты. Сообщает пресс-служба вуза.

В рамках фестиваля выступят студенты из Анголы, Китая, Вьетнама, Замбии, Таджикистана, Казахстана, Камеруна, Монголии, Гвинеи, которые обучаются по программе «Русский язык как иностранный». Русские студенты споют песни на иностранных языках.

Организаторы фестиваля получили заявки от ведущих вузов Челябинской области.

«В каждом из этих учебных заведений весь апрель шел активный репетиционный процесс, участники тренировались произносить сложные русские слова и учили вокальные партии», — рассказывают организаторы.
Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда гражданских инициатив Южного Урала.