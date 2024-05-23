В Челябинске пройдет мастер-класс по изготовлению цветов и росписи пряников

Позже их продадут, чтобы выручить деньги на помощь детям-отказникам

В Челябинском храме Иоанна Воина проведут мастер-класс по изготовлению белых цветов и росписи пряников. Все изделия, которые получились, потом продадут, а на вырученные с продажи с деньги купят товар для малышей-отказников, сообщают в Челябинской епархии.

«В прошлом году в рамках акции „Белый цветок“ удалось собрать 74 тысячи рублей. На эти деньги приобретены две прогулочные коляски и более двух тысяч подгузников», — рассказали в епархии.

Также отказникам покупают одноразовые пеленки, детские шампуни, кремы и средства личной гигиены.

Принять участие в мастер-классе может любой желающий.

Мастер-класс состоится на территории храма Иоанна Воина 26 мая в 12:00 по адресу: Челябинск, пр. Победы, 307б.

Сама акция «Белый цветок» пройдет 2 июня с 12:00 до 17:00 в парке культуры и отдыха имени Гагарина.