В Челябинске пройдет массовая свадебная церемония

Влюбленные распишутся в Саду камней и на колесе обозрения

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на набережной Миасса пройдет массовая регистрация брака. Об этом во вторник, 21 мая, сообщает Государственный отдел по делам ЗАГС региона.

Будущим молодоженам предлагают расписаться на двух площадках: в Саду камней (с 13:00 до 14:00), а также на колесе обозрения у «Мегаполиса» (с 15:00 до 17:00).

Принять участие в мероприятии может любая пара — достаточно подать заявку.

Заявления принимают в отделе ЗАГС Центрального района на Свердловском проспекте, 54. Кроме того, его можно подать через портал госуслуг.