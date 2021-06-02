В Челябинске пройдет летний этап благотворительной акции «Снеговики‑добряки»

Принять участие в акции и подарить детям праздник может любой желающий

30 июня в Челябинске пройдет летний этап акции «Снеговики-добряки». Участники — компании, организации и просто неравнодушные горожане — исполнят мечты детей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях и борющихся с болезнями. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Акция пройдет ровно через полгода после Нового года. «Снеговики», которые уже исполняли желания детей в 2019 и 2020 годах, посадят и украсят под окнами детских отделений пяти больниц большие новогодние ели, устроят на пешеходной части Кировки большой флешмоб с настоящим снегом, парадом снеговиков, ледовым бассейном, коньками, фейерверком и, конечно же, подарками.

«Главная цель праздника — поднять настроение детям, которые находятся в больницах, и их родителям, напомнить, что чудеса случаются не только в Новый год, а также узнать о потребностях больниц»,— уточняют в пресс-службе городской мэрии.

Регистрация участников уже началась. Присоединиться к акции может каждый желающий.

Напомним, под Новый год в 2020 году 478 «снеговиков» исполнили желания 1241 ребенка. Благотворительный бюджет акции составил более 12 миллионов рублей.