В Челябинске пройдет квест для молодежи к 80‑летию прорыва блокады Ленинграда

Для школьников пройдут уроки, посвященные этому историческому событию

В следующую среду, 18 января, в нашей стране пройдут памятные мероприятия к 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили организаторы из Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», в честь события будут проведены специальные акции, посвященные этой дате. На данный момент в России проживают 65 841 человек из числа ветеранов, жителей Ленинграда, детей войны и участников боевых действий, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Челябинской области проживают 157 блокадников.

В нашем регионе 23 января для всех южноуральских школьников проведут классные часы «Разговоры о важном», где ребятам расскажут всё о Дне снятия блокады Ленинграда. Школы, в которых есть тематические музеи, проведут экскурсии: ученики ознакомятся с архивными материалами и экспонатами. Для молодежи 27 января в Челябинске проведут квест на тему полного освобождения города от фашистских захватчиков. На игре ждут команды от 5 до 7 человек, а возраст каждого участника — от 16 лет.

«Успешной практикой по изучению молодежью истории является ее участие в интересных и современных форматах, а именно вовлеченность в интерактивные уроки, исторические и интеллектуальные игры, квесты, акции и волонтерскую деятельность»,— отмечают в пресс-службе «Волонтеров Победы».

В движении готовят и другие мероприятия к памятной дате. Что касается квеста для молодежи в Челябинске, то все подробности и сведения о начале регистрации на мероприятие появятся в группе регионального отделения «Волонтеров Победы».