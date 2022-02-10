В Челябинске пройдет Кубок Урала по аргентинскому танго

В соревнованиях примут участие более 100 танцоров со всей России

Более ста сильнейших танцоров со всей России примут участие в III открытом Кубке Урала по аргентинскому танго, а гостями турнира станут призеры чемпионатов мира и Европы Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева. Соревнования пройдут 19 февраля в челябинском ДК ЧЭМК, сообщают организаторы мероприятия.

Организатором традиционно выступает школа танцев «Он и Она». Для Союза женщин Челябинской области эти соревнования стали знаковыми вдвойне. Идейный вдохновитель и бессменный руководитель танцевальной школы Алена Сахарова присоединилась к женскому движению и подписала соглашение с некоммерческой организацией о вступлении в коллективные члены.

«Для нас главной целью проведения открытого Кубка Урала является популяризация аргентинского танго как формы культурного досуга. Привлечение южноуральцев к занятиям социальными танцами, к активному и здоровому образу жизни», — отметила член Союза женщин Челябинской области, руководитель школы «Он и Она» Алена Сахарова.

Также в соревнованиях по аргентинскому танго впервые примет участие член правления Союза женщин Челябинской области, председатель Женсовета «Радушие» с. Еманжелинка Елена Денисенкова с супругом.

«Мы с мужем влюбились в аргентинское танго — это не просто танец. Он открывает по-новому твое внутреннее состояние. Для нас тренировки помогли еще раз доказать, что мы — единое целое. Волнуемся перед выступлением на таком крупном соревновании. Но верим в свои силы. Приятно, что наш Союз пополняют такие активные женщины. Ведь школа танцев в первую очередь нацелена вовлекать молодое поколение в этот удивительно красивый мир танца», — говорит Елена Денисенкова.

На паркет также выйдут пары в категории «синьоры» в возрасте 50+. Уже подтвердили свое участие 4 пары. В рамках «Кубка Урала — 2022» пройдет презентация художественной выставки «Танго страсти», для которой талантливые художники создали уникальные картины.

«Этот турнир станет ярким и запоминающимся стартом интересных социальных проектов. Сейчас школа „Он и Она“ ведет переговоры о запуске занятий для слабовидящих жителей Челябинска. Для нас важно, что женский Союз в регионе расширяет границы и мы готовы оказывать поддержку южноуральским активисткам», — подчеркнула председатель Союза женщин Челябинской области, член Общественной палаты ЧО Наталья Баскова.

Финалом соревнований станет великолепное шоу «Челябинск в стиле танго». Гостей и участников ждут популярные аргентинские мелодии, живой вокал и чарующая хореография лучших пар Урала и чемпионов России. Соревнования пройдут 19 февраля в Челябинске во Дворце культуры ЧЭМК.