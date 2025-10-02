В Челябинске пройдет крестный ход в память о жертвах сталинских репрессий

Молитвенное шествие начнется от «Золотой горы»

В воскресенье, 12 октября, в Челябинске состоится масштабный крестный ход в честь Собора святых Челябинской митрополии. Молитвенное шествие призвано почтить память всех священнослужителей и верующих людей, пострадавших от сталинских репрессий в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

Сбор участников начнется с 7:30 до 8:15 возле ледовой арены «Трактор», где будет организована стоянка для личного транспорта. Для удобства до мемориального комплекса «Золотая гора» будут курсировать бесплатные автобусы.

В 8:30 на «Золотой горе» начнется заупокойное богослужение, после которого крестный ход двинется по следующему маршруту: «Золотая гора» — улица 250-летия Челябинска — улица Академика Макеева — проспект Героя России Евгения Родионова — собор Рождества Христова. Во время движения колонны проезжая часть будет перекрыта для транспорта.