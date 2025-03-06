В Челябинске пройдет краеведческий диктант

Горожане смогут проверить знания по истории родного края

В Челябинске проведут краеведческий диктант с вопросами об истории, культуре и промышленности прошлых веков. Горожане не только проверят свои знания, но и узнают новые факты. О предстоящем диктанте сообщили в Центре историко-культурного наследия Челябинска.

Ответить на вопросы можно в онлайн- или офлайн-режиме. Всего будет 30 вопросов по истории, на ответы дается один час.

Диктант пройдет 16 марта на нескольких площадках города: в Музее изобразительных искусств, Доме общественного собрания, Публичке, библиотеках Маяковского, Горького, библиотеке для молодежи и № 1, 11, 22, 26. Также проверить знания можно будет в детских библиотеках № 1, 5, 6, 9, 12.

Возрастное ограничение 12+.