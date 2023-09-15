В Челябинске пройдет конкурс по чеканке мяча

И благотворительный футбольный турнир в поддержу онкобольных детей

Благотворительный турнир по футболу пройдет в субботу, 16 сентября, на стадионе «Лидер» (Копейское шоссе, 43а) в Ленинском районе Челябинска. Турнир организуют старейшая НКО области «Искорка Фонд» и футбольная команда ФИФА74. Мероприятие поддержали городской спорткомитет и уполномоченный по правам ребенка.

«Взрослым подобные соревнования позволяют осознать истинные ценности. А детям, которые столкнулись с болезнью, — сделать мир радостнее и проще»,— отметил важность турнира начальник городского управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников.

В состязаниях примут участие 15 мужских и 7 женских команд, все они представляют разные организации города и области. Также в рамках турнира пройдет конкурс по чеканке мяча, заявиться на него непосредственно в день турнира может любой желающий.





Конкурс по чеканке мяча начнется в 9:30 утра. Набивать мяч можно любой ногой. Участники конкурса должны внести благотворительный взнос в размере 500 рублей, но могут выиграть гораздо больше. Победитель получит 10 тыс. рублей, за второе место — 5 тыс. рублей, приз за третье место — футбольный мяч.

На собранные во время турнира средства 23 сентября проведут семейное реабилитационное мероприятие «Игры храбрых» для подопечных «Искорки Фонда». Как это было в прошлом году, читайте по этой ссылке.