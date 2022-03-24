В Челябинске пройдет кастинг ведущих нового подкаста для подростков

Отбор претендентов пройдет 4 апреля

«Дети с практической точки зрения знают самые острые вопросы, которые их волнуют. Взрослые смогут ответить на их запросы, дать адекватные ответы и оказать поддержку. Кроме этого, молодое поколение получит нужные знания и компетенции в сфере журналистики. Возможно, кому-то из них это поможет определиться с будущей профессией. Также мы рассчитываем, что талантливых ребят заметят на разных уровнях и они станут лицом молодежи Южного Урала»,

— подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.