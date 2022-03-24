В Челябинской области запустят подкаст для подростков «НеДетские голоса». 4 апреля пройдет кастинг ведущих нового проекта, в котором школьники 14—15 лет вместе с известными южноуральцами и экспертами будут обсуждать самые интересные и актуальные для молодого поколения темы.
«Дети с практической точки зрения знают самые острые вопросы, которые их волнуют. Взрослые смогут ответить на их запросы, дать адекватные ответы и оказать поддержку. Кроме этого, молодое поколение получит нужные знания и компетенции в сфере журналистики. Возможно, кому-то из них это поможет определиться с будущей профессией. Также мы рассчитываем, что талантливых ребят заметят на разных уровнях и они станут лицом молодежи Южного Урала», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.
Ведущие подкаста будут отобраны во время кастинга, который состоится 4 апреля. Чтобы стать участником, необходимо вместе с родителем или законным представителем заполнить анкету до 1 апреля.
Кастинг пройдет параллельно с мастер-классами. Своими знаниями с претендентами поделятся журналисты и блогеры. Каждый из экспертов даст практические задания, а затем оценит их выполнение. В результате выберут шесть человек, которые и станут ведущими подкаста «НеДетские голоса».
В программе кастинга запланировано и образовательное мероприятие для родителей. Взрослые узнают от специалистов о цифровой гигиене.
Добавим, что проект «НеДетские голоса» реализуется уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области совместно с медиахолдингом «Гранада Пресс».
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