В Челябинске пройдет «Гонка редких» для особенных детей

Состязания проведут в парке Гагарина

На Южном Урале впервые пройдет «Гонка редких» для детей, живущих с особенными болезнями. Проект, придуманный мамой особенного малыша, поддержали администрация города и некоммерческие организации.

«Все знают и любят „Гонку героев“. Этот проект и вдохновил меня на создание „Гонки редких“. Обычному человеку наши препятствия могут показаться слишком простыми: кубики, пуфики, какие-то горки… Но, поверьте, для наших детей это сложное испытание»,

— говорит автор проекта Виктория Шафигина.

Во время гонки ребята, которым по пять — семь лет, будут играть в адаптивный хоккей и футбол, кататься на роликах и лошадях, а команда спортинтерната покажет, как играть в набирающую популярность у инвалидов игру бочче. Отдельная площадка будет открыта для инвалидов на колясках. Если пройти препятствия захотят здоровые дети, им никто не откажет.

«Мы хотим быть вместе с нормотипичными сверстниками и стараемся влиться в их мир ненавязчиво»,

— говорит Виктория Шафигина.

«Гонка редких» начнется в 15:00 на поляне у шахматного клуба в парке Гагарина. Соревнования станут частью большого детского праздника, который посвящен Дню защиты детей и продлится до восьми часов вечера.