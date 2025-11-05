В Челябинске пройдет «гаражная» распродажа книг в пользу детей с онкозаболеваниями

А пока жители города могут пожертвовать на нее книги

В Челябинске стартовал благотворительный книжный фестиваль «Лампочка». Акция организована в поддержку подопечных движения «Искорка Фонд» — детей, которые перенесли онкологические заболевания, сообщают организаторы.

До 11 ноября жители города могут передать книги для проведения «гаражной» распродажи, деньги от которой направят на восстановление маленьких пациентов.

«Мы приглашаем челябинцев перебрать домашние библиотеки и поделиться книгами, которые когда-то полюбились. Мы принимаем как детские, так и взрослые книги, но они должны быть в хорошем состоянии и выпущенными не ранее 2000 года», — отмечают организаторы.

Сдать литературу можно в специальных пунктах приема:

Центральный район

— офис «Искорка Фонд», ул. Сони Кривой, 51а;

— кофейня Blossom, ул. Сони Кривой, 46;

— магазин художественных товаров «Почерк», ул. Ленина, 77;

— магазин натуральной косметики Avocado, ул. Лесопарковая, 7г;

— ЭТНО СПА, ул. Академика Королёва, 31;

— «Антибар», ул. Академика Макеева, 26.

Курчатовский район

— кофейня «ТКД», ул. Молодогвардейцев, 27ж.

Советский район:

— дом архитектора, пр. Ленина 41а;

— кофейня Kafenio, ул. Плеханова, 36;

— магазин «Икеамания», ул. Свободы, 104.

Ленинский район

— кофейня «Корица», ул. Новороссийская, 104.

Калининский район

— магазин художественных товаров «Почерк», ул. Кирова, 23а.

Распродажа пройдет 16 ноября в Доме архитектора (ул. Ленина, 41а). Цены на книжки будут символическими — от 100 до 500 рублей. Это отличная возможность не только пополнить свои полки новинками, но и поддержать благотворительность.