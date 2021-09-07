В Челябинске пройдет Фестиваль первой помощи

Участники узнают истории героев-земляков и сами научатся спасать пострадавших

В Челябинске 19 сентября пройдет Фестиваль первой помощи. Участников научат спасению пострадавших, а также презентуют им выставку, посвященную историям подвигов наших земляков, спасших чью-либо жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

Часто неравнодушные люди помогают пострадавшим, однако далеко не всегда делают это правильно. Нередко в экстренных ситуациях на кону находится жизнь человека и от верных действий при оказании помощи зависит многое. Сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска на фестивале хотят напомнить, как важно каждому из нас усвоить азы первой помощи.

«Я уверена, случаи помощи пострадавшим — не редкость: многие из нас сталкивались с такими ситуациями. Рассказы об этом и станут основой выставки, поэтому мы очень ждем истории челябинцев‎», — рассказала заведующая Центром Екатерина Кудрявцева.

Поделиться своим рассказом и стать героем выставки можно, отправив письмо на chelcmp@mail.ru или написав сообщение в официальном сообществе Центра общественного здоровья в соцсетях.

Фестиваль состоится в городском пространстве GoGreenCenter (Братьев Кашириных, 55) с 10:00 до 17:00. Для челябинцев будут работать интерактивная и образовательная площадки с кураторами, выставка, зоны для фото и развлечения детей. Завершится мероприятие просмотром фильма.