В Челябинске пройдет фестиваль короткометражек, снятых заключенными

В 2022 году на конкурс поступила 101 киноработа осужденных со всей России

В Челябинске пройдет IX кинофестиваль «Надежда» — единственный конкурс фильмов, созданных в местах лишения свободы. В этом году в проекте примут участие осужденные со всех уголков России. На суд жюри они представили 101 киноработу. Об этом сегодня, 16 августа, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в регионе.

«Мы очень надеемся, что благодаря этому проекту не только сможем помочь людям, оказавшимся в местах лишения свободы, обрести полезные социальные навыки, поможем развиваться и развивать свои таланты, но и сможем изменить восприятие общества об этих людях. Ведь осуждать другого — это самый простой путь, но найти в себе силы протянуть руку помощи — это то, что может в корне изменить жизнь человека», — отметила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в сентябре, но уже сейчас ведется активная подготовка. Осужденные продумывают творческие номера, с которыми они выступят перед гостями.

В этом им помогают артист балета Евгений Коновалов, заслуженные артисты России Павел Калачев и Вячеслав Усольцев, а также заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин, которые проводят мастер-классы музыкального и хореографического мастерства.