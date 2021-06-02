Этап чемпионата УрФО по автокроссу пройдет в Челябинске

Мероприятие состоится в экстрим‑парке в Металлургическом районе

В субботу, 5 июня, в Челябинске состоится этап чемпионата УрФО по автокроссу. Он пройдет в экстрим-парке на улице Мраморной в Металлургическом районе. В перспективе он может стать площадкой для проведения фестивалей автотуризма и активного отдыха, считает замдиректора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова.

В парке уже построены трассы для джип-триала, авто- и мотокросса, действует вейкборд, а в ближайших планах — открытие аэротрубы, скалодрома, школы автоспорта для взрослых и детей, банного комплекса.

«Здесь появилась отличная площадка, чтобы собрать людей, увлеченных путешествиями по России на собственном автомобиле. На Южном Урале множество живописных объектов, находящихся в автомобильной доступности: национальные парки „Таганай“, „Зюраткуль“ и „Зигальга“, Аркаим, Аракульский Шихан и так далее. Автотуристы могут останавливаться как на базах отдыха, так и в кемпингах с палатками», — отметила Ирина Чиркова.

По словам директора по развитию парка Дмитрия Кузнецова, аналога парку нет в Челябинской области. Здесь будут собраны все виды активностей, так или иначе связанные с моторами, в том числе курсы по раллийной и контраварийной подготовке.

Ближайшим мероприятием в экстрим-парке станет этап чемпионата УрФО по автокроссу, который состоится 5 июня. Участники будут выезжать по 6—10 машин, в зависимости от количества зарегистрировавшихся. Для зрителей предусмотрена смотровая огороженная площадка на холме, с которого они будут видеть практически весь круг. Вход свободный. Кроме соревнований, в этот день в экстрим-парке состоится выставка дрифткаров, мото- и внедорожной техники и автозвука.