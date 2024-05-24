Сегодня, 24 мая, на площадке около Исторического музея пройдет праздничная программа в честь Дня славянской письменности и культуры. Гостей ждут танцы, хороводы, разные игры о семье, любви и детях, сообщает Челябинская митрополия.
Национально-культурные центры Челябинской области примут участие в выставке, посвященной Году семьи, и проведут серию мастер-классов по каллиграфии, прядению и плетению на коклюшках.
В большом праздничном концерте примет участие ведущий фольклорный коллектив России — ансамбль «Цветень».
Начало — в 18:00.
Возрастное ограничение 0+