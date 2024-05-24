В Челябинске пройдет День славянской письменности и культуры

Праздник отметят сегодня

Сегодня, 24 мая, на площадке около Исторического музея пройдет праздничная программа в честь Дня славянской письменности и культуры. Гостей ждут танцы, хороводы, разные игры о семье, любви и детях, сообщает Челябинская митрополия.



Национально-культурные центры Челябинской области примут участие в выставке, посвященной Году семьи, и проведут серию мастер-классов по каллиграфии, прядению и плетению на коклюшках.

В большом праздничном концерте примет участие ведущий фольклорный коллектив России — ансамбль «Цветень».

Начало — в 18:00.

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