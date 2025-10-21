В Челябинске пройдет благотворительный вечер в поддержку больных детей

Среди ребят, которым будут собирать средства, 9‑летний Кирилл из Октябрьского района

30 октября в Челябинске пройдет X юбилейный благотворительный вечер «Добрые сердца». Мероприятие, организованное фондом «Родная», призвано помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году одним из подопечных стал 9-летний школьник Кирилл из Октябрьского района, сообщают организаторы.

Летом этого года мальчик из многодетной семьи получил тяжелейшие травмы во время несчастного случая с промышленной газонокосилкой.

Сегодня мальчик проходит реабилитацию под наблюдением лучших специалистов Челябинской областной детской клинической больницы. Благодаря усилиям врачей и поддержке близких Кирилл демонстрирует впечатляющие успехи. Он уже ходит без костыля, а с его руки через месяц снимут фиксирующий аппарат. Однако путь к полному восстановлению только начинается. Кириллу предстоит длительная работа с психологами и реабилитологами.

Юбилейный благотворительный вечер — это шанс для каждого больного ребенка стать здоровым. За девять предыдущих лет в рамках мероприятия было собрано более 10 миллионов рублей. Помощь получили 33 тяжелобольных ребенка.