В Челябинске пройдет бизнес-конференция в формате TED Talks

Участие в конференции бесплатное

В Челябинске состоится бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ в формате TED Talks со световым шоу. Для зрителей выступят основатели, топ-менеджеры крупнейших российских компаний, медиазвезды и лидеры в сфере продаж и автоматизации.





На конференции соберутся более 750 участников. Они поделятся бесценными инсайтами, расскажут о главных трендах IT и стартапах, представят современные технологии и откроют секреты своего успеха. Не обойдут стороной и опыт провалов. А еще разберут личные кейсы и поделятся опытом с начинающими предпринимателями.





Организатор проекта, IT-компания amoCRM, с многолетней историей успеха и сотнями тысяч клиентов по всему миру продолжает объединять тысячи единомышленников. На конференциях формата TED Talks уже принимали участие Андрей Макеев (Flowwow), Георгий Соловьев (Skyeng), Денис Котов («Читай-город»), Алексей Локонцев (TOPGUN), Ксения Рясова (FINN FLARE) и другие. Нередко выступают и медийные личности: Ксения Собчак, Артемий Лебедев, Илья Авербух.

Среди спикеров конференции в Челябинске в 2025 году:



— Евгений Григорьев — руководитель разработки amoCRM. Создает IT-решения, напрямую влияющие на эффективность продаж.



— Денис Котов — совладелец книжной сети «Читай-город — Буквоед». Основатель книжной сети «Буквоед». Основатель и идеолог проекта «Книжные Маяки России».



— Кирилл Шефер — Основатель «МужикиПро». За 10 лет открыл 170 филиалов в 20 городах. Компания входит в топ самых выгодных франшиз по версии Forbes.



Список спикеров пополняется.

Регистрация уже доступна на сайте конференции. Возрастное ограничение 18+.



