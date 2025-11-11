Erid: 2SDnjdfVEzB
В Челябинске состоится бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ в формате TED Talks со световым шоу. Для зрителей выступят основатели, топ-менеджеры крупнейших российских компаний, медиазвезды и лидеры в сфере продаж и автоматизации.
На конференции соберутся более 750 участников. Они поделятся бесценными инсайтами, расскажут о главных трендах IT и стартапах, представят современные технологии и откроют секреты своего успеха. Не обойдут стороной и опыт провалов. А еще разберут личные кейсы и поделятся опытом с начинающими предпринимателями.
Организатор проекта, IT-компания amoCRM, с многолетней историей успеха и сотнями тысяч клиентов по всему миру продолжает объединять тысячи единомышленников. На конференциях формата TED Talks уже принимали участие Андрей Макеев (Flowwow), Георгий Соловьев (Skyeng), Денис Котов («Читай-город»), Алексей Локонцев (TOPGUN), Ксения Рясова (FINN FLARE) и другие. Нередко выступают и медийные личности: Ксения Собчак, Артемий Лебедев, Илья Авербух.
Среди спикеров конференции в Челябинске в 2025 году:
— Евгений Григорьев — руководитель разработки amoCRM. Создает IT-решения, напрямую влияющие на эффективность продаж.
— Денис Котов — совладелец книжной сети «Читай-город — Буквоед». Основатель книжной сети «Буквоед». Основатель и идеолог проекта «Книжные Маяки России».
— Кирилл Шефер — Основатель «МужикиПро». За 10 лет открыл 170 филиалов в 20 городах. Компания входит в топ самых выгодных франшиз по версии Forbes.
Список спикеров пополняется.
Регистрация уже доступна на сайте конференции. Возрастное ограничение 18+.
Реклама.
Рекламодатель АО «амоЦРМ»