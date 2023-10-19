В Челябинске пройдет бесплатный интенсив для хореографов

Мероприятие соберет более 120 педагогов со всей Челябинской области

20—22 октября детский благотворительный фонд «Андрюша» при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области проведет трехдневный интенсив для хореографов, сообщает пресс-служба фонда.

В 2022 и 2023 годах фонд «Андрюша» с успехом провел два форума педагогов по различным творческим направлениям, которые собрали более 1300 участников.

«По итогам работы форумов мы получили много отзывов и пожелания провести мастерские по отдельным творческим направлениям», — рассказывает директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

Первая мастерская организована для хореографов, которые работают в творческих коллективах, становившихся лауреатами фонда «Андрюша». Мероприятие соберет более 120 педагогов со всей Челябинской области. В качестве экспертов на него приглашены авторитетные педагоги федерального уровня из Москвы, Красноярска, Челябинска.

«Для нас очень важно, чтобы педагоги дополнительного образования могли совершенствовать свои профессиональные навыки, так как творческая реализация детей, в том числе в сложных жизненных ситуациях, — это также и профилактика социального сиротства в будущем», — отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Для педагогов участие в интенсиве бесплатное, иногородним также оплатят проживание в областном центре.